Адский реванш за "абсолют": каковы шансы Усика во второй раз победить Дюбуа – прогноз

Александр Усик и Даниэль Дюбуа наконец узнали судьбу своего реванша. Вторая битва супертяжей состоится 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Дату реванша официально объявили лишь 27 апреля, хотя до этого инсайдер The Ring Майк Коппинджер называл эту финальную дату боя Усик – Дюбуа 2. За что получил резкую критику от менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, сообщает 24 Канал.

Вот так Не выдержали нервы: Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли" – эмоциональное видео

Реванш, которого так все ждали

Также появился официальный постер и промо второго боя.

Промо реванша Усик – Дюбуа

На следующий день после объявления даты реванша Александр Усик и Даниэль Дюбуа впервые сошлись в дуэли взглядов. Очная битва состоялась непосредственно на лондонском стадионе, который 19 июля примет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

У Дюбуа первого не выдержали эмоции. Даниэль толкнул Усика, но не получил сдачи от Александра. В их дуэль мгновенно вмешались охранники, хотя украинец и не пытался какой-то физической силой ответить британцу, а лишь напугал "Динамита".

Напомним, что предшествовало официальной информации о бое два обязательства для Усика и Дюбуа. Сначала WBO обязала Александра провести защиту пояса против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Но команда Усика направила петицию в организацию с просьбой отсрочить поединок. После чего идентичное решение вынесла IBF по защите пояса Дюбуа против Дерека Чисоры. Вроде бы у сторон было время до 22 мая, чтобы договориться о встрече.

Обратите внимание! Президент WBO Густаво Оливьери рассказал, что Паркер станет следующим соперником победителя реванша Усик – Дюбуа.

Прогноз Favbet

Дюбуа уверяет, что должен был взять верх еще в первом бою с Усиком, а его удар ниже пояса был по всем правилам. Поэтому перед реваншем Даниэль заявляет, что отправит украинца на пенсию. В то же время Favbet верит в победу украинского боксера – 1,20 против 4,85 на победу Дюбуа.

Вероятно, что реванш продлится более 9,5 раундов: да – 1,82; нет, меньше – 1,92.

Усик и Дюбуа проведут полный 12-раундовый поединок: да – 2,30, нет – 1,57. Поэтому больше верят в досрочную победу кого-то из боксеров.

Все возможные результаты реванша: