Промоутер Дюбуа пригласил Владимира Зеленского в Лондон на бой против Усика

Фрэнк Уоррен желает видеть главу украинского государства на бою-реванше Усика против Дюбуа. Он высказал много комплиментов в адрес Зеленского.

Уже в июле Александр Усик снова проведет бой. Украинский чемпион мира проведет реванш против британского боксера Даниэля Дюбуа за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Зеленского ждут в Лондоне

Встреча вызывает огромный интерес со стороны спортивного сообщества. Кроме того, поединок посетят и знаменитости из других отраслей. Среди них может быть и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой BoxNation, промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен пригласил главу украинского государства на бой. Также он считает, что посетить может и принц Уильям.

Я хотел бы, чтобы Зеленский присутствовал. И принц Уильям также, он фанат бокса. Я бы также хотел, чтобы и он пришел. А что касается президента Украины, то он может носить то, что ему нравится. Он настоящий мужчина. Поэтому так, это приглашение приехать и посмотреть на выступление своего соотечественника. Хотя, при всем уважении, надеюсь, что он проиграет. Но я уверен, что вся публика на "Уэмбли" поднимется и будет аплодировать ему. Зеленский – герой для большинства людей в мире,

– заявил Уоррен.

Встреча между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Александру принадлежат пояса WBA, WBC, WBO и IBO, тогда как Даниэлю – титул чемпиона по версии IBF.

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Боксеры уже встречались между собой в августе 2023 года. Тогда Дюбуа запомнился скандальным ударом по Усику ниже пояса. В конце концов украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.