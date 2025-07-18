18 июля в специальном помещении на стадионе "Уэмбли" состоялась официальная церемония взвешивания. В ней приняли участие участники битвы за абсолют – Александр Усик и Даниэль Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Как Усик отреагировал на свист болельщиков

Выход боксеров на площадку объявлял знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер. Во время появления на подиуме Александра Усика болельщики освистали его. Украинский чемпион был готов к такой обструкции и сделал характерный жест пальцами правой руки.

Усик показал британским болельщикам, чтобы они закрыли рот. Стоит заметить, что свист и шум не выбили из равновесия украинца, излучавшего уверенность.

Видео, как болельщики освистали Усика

Напомним, что Усик показал рекордный вес, а Дюбуа оказался легче. На битве взглядов Александр выиграл психологическое противостояние.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Выход боксеров в ринг ожидается не ранее 23:30 по киевскому времени.