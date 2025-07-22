Усик может превзойти Мухаммеда Али: украинский супертяж назвал условие

Украинский боксер Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом мира. По этому показателю уроженец Симферополя сравнялся с легендарным Мухаммедом Али.

Известный украинский боксер Виктор Выхрист поделился своими впечатлениями от боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Результат поединка превзошел ожидания супертяжеловеса, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Что нужно Усику, чтобы превзойти Мухаммеда Али?

По мнению Выхриста, Усик полностью переиграл Дюбуа. Разница в классе была настолько большой, что "создавалось впечатление, что выясняют отношения профессор и даже еще не студент".

Александр все делал значительно быстрее соперника и более разнообразно. Зато Дюбуа не имел четкого плана на бой и не знал, что делать с украинцем.

Подытоживая Выхрист сравнил Александра Усика с легендой мирового бокса Мухаммедом Али.

В Лондоне Усик доказал, что далеко оторвался от преследователей, что на таком высоком уровне может боксировать еще несколько лет. А это значит, что в случае очередного завоевания титула абсолютного чемпиона может стать №1 в истории мирового бокса. Ведь сейчас у него и прославленного Мухаммеда Али в активе по три таких титула,

– отметил Выхрист.

Напомним, что Александр Усик впервые стал абсолютным чемпионом мира в 2018 году, когда победил россиянина Мурата Гассиева в первом тяжелом весе. В 2024 году украинец одолел Тайсона Фьюри в первом бою и во второй раз стал абсолютом, но в супертяжелом дивизионе.

Боксерский хет-трик Усик оформил на "Уэмбли" 19 июля 2025 года, когда нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

Что касается Мухаммеда Али, то он трижды был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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