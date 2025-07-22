Відомий український боксер Віктор Вихрист поділився своїми враженнями від бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Результат поєдинку перевершив сподівання надважковаговика, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.
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Що потрібно Усику, щоб перевершити Мухаммеда Алі?
На думку Вихриста, Усик повністю переграв Дюбуа. Різниця у класі була настільки великою, що "складалося враження, що виясняють стосунки професор і навіть ще не студент".
Олександр все робив значно швидше за суперника та більш різноманітно. Натомість Дюбуа не мав чіткого плану на бій та не знав, що робити з українцем.
Підсумовуючи Вихрист порівняв Олександра Усика з легендою світового боксу Мухаммедом Алі.
В Лондоні Усик довів, що далеко відірвався від переслідувачів, що на такому високому рівні може боксувати ще кілька років. А це значить, що у випадку чергового завоювання титулу абсолютного чемпіона може стати №1 в історії світового боксу. Адже наразі в нього й уславленого Мухаммеда Алі в активі по три такі титули,
– зауважив Вихрист.
Нагадаємо, що Олександр Усик вперше став абсолютним чемпіоном світу у 2018 році, коли переміг росіянина Мурата Гассієва у першій важкій вазі. У 2024 році українець здолав Тайсона Ф'юрі у першому бою та вдруге став абсолютом, але у надважкому дивізіоні.
Боксерський хет-трик Усик оформив на "Вемблі" 19 липня 2025 року, коли нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді.
Щодо Мухаммеда Алі, то він тричі був абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
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