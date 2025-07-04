"Будет выламывать руки": Грицив раскрыл план Дюбуа на бой с Усиком, назвав преимущества боксеров

Александр Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля 2025 года сойдутся в реванше в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Украинский боксер Александр Грыцив в эксклюзивном интервью 24 Каналу выделил преимущества Александра Усика и Даниэля Дюбуа накануне их реванша. 26-летний боец отметил "грязный" стиль ведения боя "Динамита".

Интересно "Хочу его удивить апсетом": украинский боксер посягнул на бой с преемником Усика

Преимущества Усика и Дюбуа

Грицив привел пример боя Дюбуа против хорвата Филиппа Хрговича. В том поединке британец всеми методами получил победный результат.

Усик – это боксерское IQ, а преимущество Дюбуа – грубая физическая сила. Подчеркну, грязная сила. Даниэль будет грязно боксировать: бить головой, по затылку, в клинче выламывать руки. Британец из тех боксеров, которые настолько сильны, что даже глупы. И он это будет использовать в реванше. Можно только вспомнить его грязный бой Дюбуа против Филиппа Хрговича,

– заявил Грицив.

Напомним, что по ходу пятого раунда первого боя Дюбуа пробил ниже пояса Усику. Хотя до сих пор считает, что его удар был по всем правилам бокса, а Александр просто включил симуляцию, чтобы отдохнуть на ринге. К слову, украинец, которого этот удар разозлил, таки довел бой до победы, которую оформил техническим нокаутом в девятом раунде.

Также Грицив, который ранее сделал прогноз на бой, высказал свое мнение относительно расторжения сотрудничества Усика с промоутером Александром Красюком. По его мнению, их работа уже давно шла к завершению. По его словам, Красюк помог Усику стать тем, кем он является сейчас, отметив влиятельность украинского промоутера в мире бокса.