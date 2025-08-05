В середине июля Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Бывший промоутер боксера Александр Красюк высказался о последней победе украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

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Чего ожидал Красюк?

19 июля Усик эффектно нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде. Но накануне этого боя Усик неожиданно прекратил сотрудничество с Красюком. Сам Александр потом высказался о причинах прощания с Усиком.

Кроме того, промоутер считал, что Усик может проиграть бой Дюбуа. Красюк также рассказал, как и где он смотрел бой Александра против Даниэля Дюбуа.

Я сказал Усику, что нам следовало прекратить сотрудничество раньше. Когда мы разошлись, он оформил самый быстрый свой нокаут. Мне было непривычно наблюдать за его боем в спорт-баре с фанатами, но мне он понравился. Я не делал никаких публичных прогнозов, потому что имел очень плохие предчувствия относительно результата. Но как только я увидел глаза Усика на экране, мои сомнения развеялись,

– отметил Красюк.

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Напомним, что Усик выиграл все 24 боя на профессиональном уровне. Из них Александр 15 раз побеждал нокаутом. На этот раз Александру удалось собрать все чемпионские пояса в супертяжелой категории – WBA, WBC, WBO и IBF.

Ранее Александр признавался, что планирует провести только один бой после встречи с Дюбуа. Его на бой вызвали Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер, однако украинец еще не определился с соперником.