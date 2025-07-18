Усик – Дюбуа: ИИ спрогнозировал, будет ли удар ниже пояса в реванше
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Штучный спрогнозировал, будет ли Дюбуа бить ниже пояса Усику в реванше.
Один день остался до реванша за абсолютное чемпионство в хевивейте между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Их вторая битва состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".
24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно стиля бокса Даниэля Дюбуа в реванше против Александра Усик ChatGPT оценил вероятность удара ниже пояса от британца, который был в их первой лобовой встрече во Вроцлаве.
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Будет ли Дюбуа бить ниже пояса Усику в реванше?
В конце августа 2023-го года Усик и Дюбуа впервые сошлись в ринге в польском городе Вроцлав. Поединок закончился победой Александра техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу пятой трехминутки Даниэль отправил украинца на канвас, пробив в пах нашему чемпиону.
Рефери позволил восстановиться Усику после болезненного удара, после чего тот продолжил бой и победил.
ИИ прогнозирует, что в реванше Дюбуа тоже будет применять подобный грязный стиль ведения боя.
Будет ли бить Дюбуа ниже пояса Усику / Скриншот с ChatGPT
ИИ предлагает четыре варианта тактики, которые британский боксер может применять в реванше:
- Нажим головой при входе в клинч – возможно.
- Захваты или толкотня в клинчах – вероятно.
- Удары после гонга о конце раунда – возможно на фоне эмоций.
- Заниженные удары по корпусу – почти гарантированно, как и в первом бою.
Поэтому искусственный интеллект оценивает шансы удара Дюбуа в пах Усику почти в половину – 40 процентов. Несмотря на это рефери будет пристально следить за боксированием "Динамита", вспоминая этот скандальный удар по ходу 5-го раунда первого поединка.
Вероятно, судья будет жестко реагировать даже на удары "на грани" от Дюбуа.
Финальный вердикт ИИ! Даниэль Дюбуа, вероятнее всего, снова будет использовать жесткую и даже немного грязную тактику. Скорее всего, что "Динамит" снова боксировать на грани и может пробить ниже пояса украинского боксера, что вызовет новые споры. Зато показатель удара в пах от Александра равен почти нулю.
Видеообзор первого боя Усик – Дюбуа
Напомним, что в Украине вечер бокса 19 июля можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Начало главного боя боксерского шоу не раньше 23:00 по Киеву.