24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно стиля бокса Даниэля Дюбуа в реванше против Александра Усик ChatGPT оценил вероятность удара ниже пояса от британца, который был в их первой лобовой встрече во Вроцлаве.

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Будет ли Дюбуа бить ниже пояса Усику в реванше?

В конце августа 2023-го года Усик и Дюбуа впервые сошлись в ринге в польском городе Вроцлав. Поединок закончился победой Александра техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу пятой трехминутки Даниэль отправил украинца на канвас, пробив в пах нашему чемпиону.

Рефери позволил восстановиться Усику после болезненного удара, после чего тот продолжил бой и победил.

ИИ прогнозирует, что в реванше Дюбуа тоже будет применять подобный грязный стиль ведения боя.



Будет ли бить Дюбуа ниже пояса Усику / Скриншот с ChatGPT

ИИ предлагает четыре варианта тактики, которые британский боксер может применять в реванше:

Нажим головой при входе в клинч – возможно.

Захваты или толкотня в клинчах – вероятно.

Удары после гонга о конце раунда – возможно на фоне эмоций.

Заниженные удары по корпусу – почти гарантированно, как и в первом бою.

Поэтому искусственный интеллект оценивает шансы удара Дюбуа в пах Усику почти в половину – 40 процентов. Несмотря на это рефери будет пристально следить за боксированием "Динамита", вспоминая этот скандальный удар по ходу 5-го раунда первого поединка.

Вероятно, судья будет жестко реагировать даже на удары "на грани" от Дюбуа.

Финальный вердикт ИИ! Даниэль Дюбуа, вероятнее всего, снова будет использовать жесткую и даже немного грязную тактику. Скорее всего, что "Динамит" снова боксировать на грани и может пробить ниже пояса украинского боксера, что вызовет новые споры. Зато показатель удара в пах от Александра равен почти нулю.

Видеообзор первого боя Усик – Дюбуа

Напомним, что в Украине вечер бокса 19 июля можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Начало главного боя боксерского шоу не раньше 23:00 по Киеву.