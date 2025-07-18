24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо стилю боксу Даніеля Дюбуа у реванші проти Олександра Усик ChatGPT оцінив ймовірність удару нижче пояса від британця, який був у їх першій лобовій зустрічі у Вроцлаві.

Цікаво Хто переможе у реванші та чи буде нокаут: інтерв'ю з Шатерніковою про бій Усик – Дюбуа

Чи буде Дюбуа бити нижче пояса Усику у реванші?

Наприкінці серпня 2023-го року Усик і Дюбуа вперше зійшлись у ринзі у польському місті Вроцлав. Поєдинок закінчився перемогою Олександра технічним нокаутом у 9-му раунді. Також по ходу п'ятої трихвилинки Даніель відправив українця на канвас, пробивши у пах нашому чемпіону.

Рефері дозволив відновитись Усику після болючого удару, після чого той продовжив бій та переміг.

ШІ прогнозує, що у реванші Дюбуа теж застосовуватиме подібний брудний стиль ведення бою.



Чи битиме Дюбуа нижче пояса Усику / Скриншот із ChatGPT

ШІ пропонує чотири варіанти тактики, які британський боксер може застосовувати у реванші:

Натиск головою при вході у клінч – можливо.

Захвати або штовханина у клінчах – ймовірно.

Удари після гонгу про кінець раунду – можливо на тлі емоцій.

Занижені удари по корпусу – майже гарантовано, як і в першому бою.

Тому штучний інтелект оцінює шанси удару Дюбуа у пах Усику майже у половину – 40 відсотків. Попри це рефері буде пильно стежити за боксуванням "Динаміта", пригадуючи цей скандальний удар по ходу 5-го раунду першого двобою.

Ймовірно, суддя жорстко реагуватиме навіть на удари "на межі" від Дюбуа.

Фінальний вердикт ШІ! Даніель Дюбуа, найімовірніше, знову використовуватиме жорстку і навіть трохи брудну тактику. Швидше за все, що "Динаміт" знову боксувати на межі та може пробити нижче поясу українського боксера, що викличе нові суперечки. Натомість показник удару у пах від Олександра дорівнює майже нулю.

Відеоогляд першого бою Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що в Україні вечір боксу 19 липня можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Початок головного бою боксерського шоу не раніше 23:00 за Києвом.