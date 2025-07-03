Непобедимый боксер из Украины сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа: будет ли нокаут

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа в Лондоне. В боксерском сообществе разделились во мнениях относительно победителя предстоящего боя за "абсолют".

Украинский боксер Александр Грицив входит в список тех, кто будет поддерживать в реванше Александра Усика. 26-летний обладатель пояса WBC Francophone в бриджервейте в эксклюзивно интервью для 24 канала сделал свой прогноз на данное противостояние Усика против Даниэля Дюбуа.

Вот так "Хочу его удивить апсетом": украинский боксер посягнул на бой с преемником Усика

Усик – Дюбуа: прогноз на реванш Грицива: прогноз на реванш Грицива

Александр Грицив объяснил, откуда у людей возникают мысли о возможном поражении Усика от Дюбуа. Львовянин отметил прогресс "Динамита", по сравнению с первым боем, который состоялся в августе 2023-го.

"Дюбуа стал опытнее, он прошел определенный экспириенс, пережил поражение от Усика в первом бою, а также почувствовал вкус большой победы над Энтони Джошуа. "Динамит" стал ментально сильнее, если сравнивать с первым поединком. В августе 2023-го года Даниэль был психологически неустойчивым. Сейчас он уверен в себе, физически он очень сильный боксер", – сказал Грицив.

В то же время по словам боксера, Усик тоже не стал слабее. Грыцив думает, что реванш продлится все 12 раундов и не закончится нокаутом для Александра.

Но Усик точно не будет хуже. К примеру, в первом бою Усик был на 100 уровне, а Дюбуа – 50 уровне. Сейчас Даниэль поднялся до почти сотого уровня. В то же время Александр тоже не потерял в своем скилле и подготовке. Реванш будет значительно сложнее для Усика. Не прогнозирую нокаута. Думаю, что боксеры пройдут весь путь в виде 12 раундов, но надеюсь, что увижу победу Александра. Усик – дисциплинированный боксер с сумасшедшей психологией, у которого отличная подготовка к боям,

– добавил украинский боксер.

Напомним. В первом бою Усик одолел Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу 5-го раунда Даниэль отправил украинца на канвас после удара ниже пояса Александру.

Что касается Грицива, то Александр 29 марта в родных стенах завоевал пояс WBC Francophone в бриджервейте. Украинец победил единогласным решением немца Рад Рашида. Грицив довел серию до 10-ти побед (6 – нокаутом).