Известный тренер спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик в 2024 году стал королем хевивейта. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри и сейчас владеет тремя основными чемпионскими поясами дивизиона.

Ему не хватает лишь титула IBF Даниэля Дюбуа, чтобы снова стать абсолютом. Многие эксперты считают, что именно британец является единственным бойцом супертяжелой весовой категории, который имеет шансы нанести украинцу первое поражение в профессиональной карьере.

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Прогноз от Макгигана

Сейчас ходит немало слухов, что они проведут очное противостояние уже летом или осенью. Команды обоих боксеров ведут переговоры для организации битвы за статус абсолютного чемпиона мира.

Своим мнением относительно потенциального будущего боя поделился известный британский тренер Шейн Макгиган, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring. Он отдал должное "Динамиту", однако уверен, что его земляк не сможет одолеть Усика:

Я очень хорошо знаю Дюбуа, он хороший, фантастический боксер, он может побить любого супертяжа на планете. Но думаю, что Усик очень умный боксер. Я вижу, что реванш пройдет только в одном направлении – Александр снова победит.

Справка. Первый бой Усик – Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее прогноз на эту битву дал легендарный Насим Хамед. Он является гораздо более оптимистичным относительно шансов "Динамита".