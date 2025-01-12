"Не проблема": Усик принял решение относительно следующего поединка

Даниэль Дюбуа после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри бросил вызов украинскому боксеру. Чемпион мира принял предложение о бое с "Динамитом".

Александр Усик подтвердил, что будет драться с Даниэлем Дюбуа. Король хевивейта назвал при каком условии встретится в ринге с британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Когда Усик будет драться с Дюбуа

Украинский чемпион высказался о намерениях драться с Даниэлем Дюбуа. Однако ему нужно определенное время для отдыха и восстановления после тяжелых боев против Тайсона Фьюри.

Александр Усик также поделился, чем занимается в свободное время. Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе ведет обычную родительскую жизнь.

Сейчас все хорошо. Я сплю прекрасно, просыпаюсь в 10-11 утра, иногда в 7, когда иду в церковь, возможно, в школу. Все хорошо., отдых. Бой с Дюбуа. Не проблема, я готов, но сейчас я отдыхаю,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик уже встречался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Король хевивейта одолел "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде.

Отметим, что реванш Усик – Дюбуа привлекает внимание многих ценителей бокса. Ведь теперь это бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

Поединок между украинцем и британцем скорее всего состоится не раньше, чем летом 2025 года.