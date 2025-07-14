Такого с Усиком еще не делали: экс-чемпион дал сенсационный прогноз на бой украинца с Дюбуа

В субботу, 19 июля, в Лондоне состоится грандиозный вечер бокса. Его главным событием станет битва за абсолют в супертяжелой весовой категории.

За это звание будут сражаться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился бывший чемпион мира Тони Беллью, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Какой прогноз Беллью на реванш Усик – Дюбуа?

Британец сделал очень нетипичный прогноз. Он считает, что украинский боец впервые во время профессиональной карьеры окажется в нокдауне, однако все равно одержит победу:

Усику придется вставать с канваса после удара в голову в реванше, он упадет. Да, я действительно думаю, что ему впервые придется вставать с пола. Но несмотря на это Александр все равно выполнит работу и одержит победу.

Отметим, что это будет реванш между бойцами. В августе 2023 года украинец также побывал на канвасе, но из-за запрещенного удара, поэтому нокдаун не был зафиксирован. Тогда Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Справка. Реванш между звездными супертяжами состоится на стадионе "Уэмбли". Он начнется не ранее 23:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне Александр Усик завершил свой тренировочный лагерь. Он опубликовал фото с командой, отметив, что они готовы отправляться в столицу Англии на битву с Дюбуа.