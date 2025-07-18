Усик – Дюбуа: полный список поединков в андеркарде боксерского шоу на "Уэмбли"

В субботу, 19 июля, в Лондоне состоится бой за абсолют Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Кроме главного поединка вечера бокса на стадионе "Уэмбли", болельщики увидят еще пять интересных боев.

Боксерское шоу на легендарном "Уэмбли" начнется в 19:00 по киевскому времени. В программе вечера бокса состоятся пять поединков андеркарда, а главным событием станет бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Кто будет драться в андеркарде Усик – Дюбуа?

Поединки андеркарда обещают быть очень интересными. В программе запланированы два боя с участием украинских боксеров – Даниэля Лапина и Владислава Сиренко.

Кроме главного мегафайта, еще два боя будут иметь чемпионский статус: обладатель титула IBF Inter-Continental Даниэль Лапин будет защищать пояс в поединке с Льюисом Эдмондсоном, а британец Лоуренс Околи и южноафриканец Кевин Лерена определят чемпиона WBC Silver.

Расписание вечера бокса Усик – Дюбуа 2

19:35. Лаша Гурули (1-0, 0 КО) – Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО), бой в первом полусреднем весе.

20:05. Адам Хамед (5-0, 3 КО) – Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО), бой в первом полусреднем весе.

20:50. Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) – Соломон Декрес (9-1, 3 KO), бой в супертяжелом весе.

21:45. Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) – Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO), бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе.

22:40. Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) – Кевин Лерена (31-3, 15 KO), бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе.

23:59. Александр Усик (23-0, 14 KO) – Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO), бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.

Отметим, что главный бой вечера бокса Усик – Дюбуа ориентировочно начнется после 23:30 по киевскому времени. На исторический поединок на "Уэмбли" раскупили более 90 тысяч билетов.