Усик – Дюбуа: полный список поединков в андеркарде боксерского шоу на "Уэмбли"
- В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится боксерское шоу с главным боем между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
- В андеркарде запланировано пять поединков, среди которых два боя украинских боксеров и два чемпионских боя.
- Главный бой вечера ориентировочно начнется после 23:30 по киевскому времени, на поединок продано более 90 тысяч билетов.
В субботу, 19 июля, в Лондоне состоится бой за абсолют Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Кроме главного поединка вечера бокса на стадионе "Уэмбли", болельщики увидят еще пять интересных боев.
Боксерское шоу на легендарном "Уэмбли" начнется в 19:00 по киевскому времени. В программе вечера бокса состоятся пять поединков андеркарда, а главным событием станет бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, пишет 24 Канал.
Читайте также Усик против Дюбуа: все, что стоит знать об историческом поединке
Кто будет драться в андеркарде Усик – Дюбуа?
Поединки андеркарда обещают быть очень интересными. В программе запланированы два боя с участием украинских боксеров – Даниэля Лапина и Владислава Сиренко.
Кроме главного мегафайта, еще два боя будут иметь чемпионский статус: обладатель титула IBF Inter-Continental Даниэль Лапин будет защищать пояс в поединке с Льюисом Эдмондсоном, а британец Лоуренс Околи и южноафриканец Кевин Лерена определят чемпиона WBC Silver.
Расписание вечера бокса Усик – Дюбуа 2
- 19:35. Лаша Гурули (1-0, 0 КО) – Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО), бой в первом полусреднем весе.
- 20:05. Адам Хамед (5-0, 3 КО) – Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО), бой в первом полусреднем весе.
- 20:50. Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) – Соломон Декрес (9-1, 3 KO), бой в супертяжелом весе.
- 21:45. Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) – Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO), бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе.
- 22:40. Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) – Кевин Лерена (31-3, 15 KO), бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе.
- 23:59. Александр Усик (23-0, 14 KO) – Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO), бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.
Отметим, что главный бой вечера бокса Усик – Дюбуа ориентировочно начнется после 23:30 по киевскому времени. На исторический поединок на "Уэмбли" раскупили более 90 тысяч билетов.