"Он его разобьет": бывший соперник Кличка дал сенсационный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик – единственный супертяж, который был абсолютом в XXI веке. Сейчас ему не хватает лишь пояса IBF, чтобы снова вернуть этот статус.

Им владеет британский боксер Даниэль Дюбуа. Существует преграда в виде обязательной защиты титула против Дерека Чисоры, однако ожидается, что именно "Динамит" станет следующим соперником украинского чемпиона.

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Кого Фрэнсис считает фаворитом

Своим мнением относительно этого боя поделился Джулиус Фрэнсис, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV. Бывший соперник Виталия Кличка и Майка Тайсона отдал должное обоим бойцам, но считает, что именно в этой битве Александр Усик потерпит первое поражение на профессиональном уровне:

"Очевидно, что на вершине хевивейта сейчас находятся два боксера – Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Я жду, когда британец получит свой шанс. На этот раз он точно побьет украинца. После первого поражения Дюбуа многое изменил. Он наконец-то вылез из своей скорлупы.

Мне нравится, как он ведет себя на ринге. Я поражен. Он обладает невероятной физической силой. Это очень опасный боксер. Если мы увидим второй бой с Усиком, то я уверен, что Дюбуа его разобьет".

Справка. Первый очный поединок между боксерами состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Напомним, что пока стороны обоих бойцов не объявили официально о реванше. Однако, по инсайдерской информации, уже даже известна дата предстоящего боя.