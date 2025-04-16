Экс-чемпион мира дал детальный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик в 2024 году окончательно зачистил хевивейт, одолев дважды до того непобедимого Тайсона Фьюри. Уже совсем скоро украинец должен вернуться на ринг, чтобы снова попытаться стать абсолютом.

Ему не хватает только пояса IBF, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа. Команды обоих боксеров согласовывают последние детали и, по инсайдерской информации, уже даже договорились о дате предстоящего поединка.

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Прогноз от Фрэмптона

Своим мнением относительно этого противостояния поделился бывший чемпион мира Карл Фрэмптон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Box Nation. Он считает, что фаворитом является украинец, однако это не будет односторонний бой.

Я даю достаточно большой шанс Дюбуа. Хотя Усик все равно будет фаворитом, но Даниэль имеет хорошие шансы победить в этом бою. Если вспомнить, как прошел первый бой – там был удар в корпус, или что это было – я до сих пор считаю, что это был удар по правилам,

– сказал Фрэмптон.

По мнению британца, тогда Усик воспользовался ситуацией, ведь бой проходил в Польше, поэтому он воспринимался как домашний боец. По словам Фрэмптона, украинский боксер на опыте взял паузу, хотя, если бы рефери начал отсчет, то он бы тоже встал и продолжил боксировать.

Однако сейчас Карл считает, что "Динамит" значительно спрогрессировал, поэтому ценителей бокса ожидает конкурентный поединок. Он рассказал, благодаря чему Дюбуа может рассчитывать на победу:

"Даниэль сейчас стал лучше, чем в первом бою. Он должен навязать свой стиль, пробить мощным ударом, чтобы победить. Дюбуа не выиграет по очкам, если только не будет нескольких нокдаунов. Усик – мастер бокса, он читает соперников прямо во время боя. Поэтому джеб Даниэля будет критически важным. В Усика есть определенная уязвимость по корпусу.

Поэтому надо бить по телу, когда будет возможность. И самое главное – навязать бой на короткой дистанции, использовать свою массу, сделать это близким боем, а не техническим боксом с дистанции. Хотя он и больше, но Усик слишком умный, чтобы что-то пропускать с дальней дистанции. Поэтому Даниэлю надо быть близко, работать джебом и, когда будет шанс, бить по корпусу".

Справка. Первый бой Усик – Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что всего на профессиональном уровне Александр Усик провел 23 поединка, в которых одержал все победы. Ранее он анонсировал, что планирует еще дважды выйти на ринг, после чего повесит перчатки на гвоздь.