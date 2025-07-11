"Он растет с каждым боем": легенда украинского бокса спрогнозировал победителя битвы Усик – Дюбуа
- Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Андрей Синепупов считает, что украинец уверенно победит Дюбуа, ведь находится на значительно более высоком уровне.
В субботу, 19 июля, спортивное сообщество будет следить за вечером бокса в Лондоне, который состоится на стадионе "Уэмбли". Его главным событием станет битва Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Они будут сражаться за звание абсолюта в супертяжелой весовой категории. Своим мнением относительно этого поединка поделился первый обладатель чемпионского пояса из Украины Андрей Синепупов, сообщает 24 Канал со ссылкой на vRinge.
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Синепупов о реванше Усик – Дюбуа
Он считает, что в этом бою не будет никакой интриги. Бывший боксер убежден, что Александр Усик находится на другом уровне и уверенно деклассирует британского бойца.
Я думаю, что у Дюбуа шансов нет, и второй бой будет отличаться от первого тем, что Александр увереннее победит Дюбуа. Сейчас я вообще не вижу боксера, который мог бы победить Александра Усика. Он растет с каждым боем, он недосягаем сейчас,
– сказал Синепупов.
Отметим, что это будет второе противостояние между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В августе 2023 года украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.
Справка. Андрей Синепупов – первый обладатель чемпионского пояса в истории независимой Украины. В 1994 году он стал интерконтинентальным чемпионом WBO в легком весе. Также был одним из тренеров "Украинских атаманов".
Напомним, что накануне Усик и Дюбуа показали, в какой физической форме находятся перед боем. Они выглядят очень мощно.