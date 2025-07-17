Шатерникова объяснила истерические крики Дюбуа в адрес Усика во время дуэли взглядов

Остались всего два дня до реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа на "Уэмбли". В субботу, 19 июля, поклонники бокса узнают, кто же станет новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

15 июля боксеры впервые сошлись в дуэли взглядов в Лондоне. Очная битва Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоялась рядом с входом на лондонский стадион "Уэмбли". Алина Шатерникова в интервью 24 Каналу прокомментировала поступок британского боксера.

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Почему Дюбуа кричал во время дуэли взглядов?

Во время дуэли взглядов команда Усика поддерживала Александра, скандируя фамилию украинского боксера. На что криком отреагировал Дюбуа. Александр же остался непоколебимым и даже не отвел глаз от "Динамита".

По мнению бывшей чемпионки мира по боксу, Дюбуа поступил так сознательно, чтобы еще больше подогреть интерес к их второй битве. Это, отнюдь, не слабость Даниэля.

Эта история делалась только для привлечения внимания. Дюбуа это сделал только для того, чтобы мы все просто об этом говорили. Этот ход использован для дополнительной раскрутки боя. Это никак не повлияет ни на Усика, ни на его команду в ринге,

– ответила Шатерникова.

Видео дуэли взглядов Усик – Дюбуа рядом с "Уэмбли"

Также Алина Шатерникова сделала свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа и оценила вероятность шансов на трилогию в этом противостоянии. По ее мнению, если даже Усик проиграет в реванше, то третьего боя между боксерами уже не будет.

Отметим, что бой Усик – Дюбуа можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Начало главного поединка вечера бокса 19 июля на "Уэмбли" стартует около 23:30 по Киеву.