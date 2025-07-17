15 липня боксери вперше зійшлись у дуелі поглядів у Лондоні. Очна битва Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбулась поруч із входом на лондонський стадіон "Вемблі". Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу прокоментувала вчинок британського боксера.

До теми Хто переможе у реванші та чи буде нокаут: інтерв'ю з Шатерніковою про бій Усик – Дюбуа

Чому Дюбуа кричав під час дуелі поглядів?

Під час дуелі поглядів команда Усика підтримувала Олександра, скандуючи прізвище українського боксера. На що криком відреагував Дюбуа. Олександр ж залишився непохитним та навіть не відвів оком від "Динаміта".

На думку колишньої чемпіонки світу з боксу, Дюбуа вчинив так свідомо, аби ще більше підігріти інтерес до їх другої битви. Це, аж ніяк, не слабкість Даніеля.

Ця історія робилась лише для привертання уваги. Дюбуа це зробив лише для того, аби ми усі просто про це говорили. Цей хід використаний для додаткового розкручення бою. Це ніяк не вплине ні на Усика, ні на його команду у ринзі,

– відповіла Шатернікова.

Відео дуелі поглядів Усик – Дюбуа поруч із "Вемблі"

Також Аліна Шатернікова зробила свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа та оцінила вірогідність шансів на трилогію у цьому протистоянні. На її думку, якщо навіть Усик програє у реванші, то третього бою між боксерами вже не буде.

Відзначимо, що бій Усик – Дюбуа можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Початок головного поєдинку вечора боксу 19 липня на "Вемблі" стартує близько 23:30 за Києвом.