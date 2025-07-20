Усик расплакался после невероятной победы над Дюбуа

В Лондоне завершился бой за абсолют, в котором сошлись Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фантастическую победу в поединке одержал украинский чемпион.

В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону поединка стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, пишет 24 Канал.

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Усик заплакал после победы над Дюбуа

Эффектную победу нокаутом в пятом раунде одержал Александр Усик. Украинский чемпион фактически деклассировал Дюбуа, доказав беспочвенность его обвинений на результат первого боя.

Александр Усик в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира и второй раз в королевском дивизионе. Сразу после победы Усик упал на колени посреди ринга и расплакался.

Было видно, сколько сил он потратил, чтобы второй раз взойти на Олимп супертяжелого дивизиона.

Реакция Усика на победу над Дюбуа / фото Getty Images

Сразу после победы Усик сообщил своего следующего соперника. Украинец в третий раз в своей карьере собирается встретиться с Тайсоном Фьюри.