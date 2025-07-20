Усик расплакался после невероятной победы над Дюбуа
- Александр Усик одержал эффектную победу над Даниэлем Дюбуа в пятом раунде, став в третий раз абсолютным чемпионом мира.
- После победы Усик расплакался от эмоций и объявил о своем следующем бое с Тайсоном Фьюри.
В Лондоне завершился бой за абсолют, в котором сошлись Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фантастическую победу в поединке одержал украинский чемпион.
В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону поединка стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, пишет 24 Канал.
К теме Усик нокаутом победил Дюбуа нокаутом
Усик заплакал после победы над Дюбуа
Эффектную победу нокаутом в пятом раунде одержал Александр Усик. Украинский чемпион фактически деклассировал Дюбуа, доказав беспочвенность его обвинений на результат первого боя.
Александр Усик в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира и второй раз в королевском дивизионе. Сразу после победы Усик упал на колени посреди ринга и расплакался.
Было видно, сколько сил он потратил, чтобы второй раз взойти на Олимп супертяжелого дивизиона.
Реакция Усика на победу над Дюбуа / фото Getty Images
Сразу после победы Усик сообщил своего следующего соперника. Украинец в третий раз в своей карьере собирается встретиться с Тайсоном Фьюри.