Усик вышел в эффектном костюме на бой с Дюбуа: в каком образе был украинец

В субботу, 19 июля, в долгожданном реванше сошлись Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Бой проходит на лондонском "Уэмбли".

Александр Усик, как всегда порадовал поклонников ярким образом. На этот раз боксер вышел в стиле энергетика ДТЭК, который борется за свет, пишет 24 Канал.

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Образ Усика на выход

Александр появился на арене в сопровождении десяти боксеров, под звучание торжественной "Аве Марии", что вероятно посвящено родившейся дочери. А непосредственный выход на ринг сопровождался уже традиционной для него песней о казаках-соколах.

Костюм боксера состоял из серой мантии с эмблемой ДТЭК, а также рукавчики с орнаментом украинской вышиванки.



Образ Александра Усика / Скриншот из трансляции MEGOGO

Отметим, что выход Александра Усика под "Ave Марию" имел особый смысл.