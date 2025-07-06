Удар в пах и эффектный нокаут: лучшие моменты первого боя Усик – Дюбуа

Два года назад состоялась первая битва эпического противостояния между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Поединок во Вроцлаве запомнился болельщикам драматическим сюжетом и яркими моментами.

Александр Усик вышел на ринг "Тарчинский Арена" в статусе чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Даниэль Дюбуа был обязательным претендентом на титул WBA и одним из главных проспектов дивизиона. 24 Канал вспомнил все самые важные моменты поединка.

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Грязный стиль Дюбуа

Боксеры начали поединок осторожно. Украинец был очень подвижным, что усложняло задачу для британца, который известен умением нокаутировать.

В пятом раунде Дюбуа поймал Усика и отправил его на настил. Рефери остановил бой, а болельщики украинского чемпиона затаили дыхание. На видеоповторе было видно, что "Динамит" нанес запрещенный удар ниже пояса. Поэтому судья дал время на восстановление.

Видео скандального удара Дюбуа

Впоследствии этот момент стал предметом многих споров и спекуляций стороны британского боксера. Они подали апелляцию на результат. Впрочем, разыграть эту карту им не удалось.

Как Усик нокаутировал панчера Дюбуа

Этот скандальный удар еще больше разозлил Усика. Постепенно украинец наращивал свое преимущество. В 8-м раунде Александр разбил нос британцу и он "взял колено". Гонг спас "Динамита" от досрочного поражения. Но это только отсрочило фиаско британца.

В 9-м раунде Усик довел дело до завершения, эффектно нокаутировав Дюбуа.

Александр Усик успешно защитил титулы, а в следующем бою против победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Дюбуа потерпел второе поражение в карьере.

Видеообзор боя Усик – Дюбуа

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В случае победы украинец во второй раз в своей карьере станет абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Стало известно, во сколько Усик и Дюбуа начнут исторический поединок на "Уэмбли".