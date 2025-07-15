Уже в субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В ринге сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Что сделал Дюбуа?

Накануне поединка Усик проехал по улицам Лондона на крыше автобуса. Во время поездки украинец попал в забавную ситуацию, когда он едва не врезался в ветку дерева.

Боксерская реакция спасла Александра. После этого Дюбуа решил потроллить украинца из-за этого инцидента. Даниэль также проехался по Лондону на крыше автобуса и спародировал движения Усика, насмешив фанатов.

Как Дюбуа пародировал Усика: смотреть видео

Напомним, что Дюбуа является обладателем пояса IBF, который ранее принадлежал Усику. После победы над Тайсоном Фьюри украинец должен был оставить эту награду вакантной ради боя-реванша с британцем.

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Самому же Александру принадлежат пояса WBA, WBC. WBO и IBO. Два года назад Усик уже дрался с Даниэлем Дюбуа во Вроцлаве, где одержал победу нокаутом в девятом раунде.