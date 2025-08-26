Благодаря двум поединкам против британца Энтони Джошуа Александр Усик поднялся на боксерский Олимп супертяжелого дивизиона. Эти эпические бои открыли путь украинскому боксеру к абсолютному чемпионству.

Александр Усик и Энтони Джошуа сохранили товарищеские отношения после дилогии. 24 Канал подготовил материал, как в дальнейшем сложились карьеры двух звезд мирового бокса.

Как завершился первый бой Усик – Джошуа?

В 2019 году Александр Усик дебютировал в супертяжелом дивизионе. Украинец сразу сообщил о намерении бороться за титул WBO. На пути к бою с Энтони Джошуа Усик провел два поединка. Сначала украинец на классе одолел американского ветерана Чазза Уизерспуна. А затем в непростом поединке победил интерконтинентального чемпиона WBO Дерека Чисору. Этот успех позволил Усику выйти на обладателя поясов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Первый бой Усик – Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Британский чемпион был безоговорочным фаворитом поединка. Результат боя стал неожиданностью для любителей бокса. Единогласным решением судей победителем битвы стал Александр Усик. Энтони Джошуа потерял чемпионские пояса, которыми завладел украинский боксер.

Первый бой Усик – Джошуа завершился сенсацией / фото Getty Images

Как прошел реванш Усик – Джошуа?

После неожиданного поражения Эй-Джей воспользовался своим правом на реванш. Британец учел свои ошибки в первом поединке и тщательно подготовился ко второму бою с Усиком.

Реванш Усик – Джошуа состоялся 20 августа 2022 года в саудовской Джидде. Амбициозный экс-чемпион мира добавил в агрессии и работе корпусом. Однако в итоге победителем стал украинец, который лучше провел последние раунды. Судьи раздельным решением отдали победу Усику.

Александр успешно защитил чемпионские титулы. Теперь ему нужно было еще забрать пояс WBC у Тайсона Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Реванш Усик – Джошуа / фото Getty Images

Сколько заработал Усик за бой с Джошуа?

Первый поединок против британской суперзвезды принес Усику гонорар в размере 13 миллионов долларов. В то время это был самый большой заработок украинца в карьере.

Второй бой эпического противостояния состоялся в Саудовской Аравии. Организаторы битвы не поскупились на призовые для топ-звезд хевивейта. За реванш с Джошуа Усик получил почти втрое больше денег – 35 миллионов долларов.

Где можно посмотреть бой Усик – Джошуа?

Оба чемпионских поединка с участием Усика и Дюбуа доступны для просмотра в свободном доступе. Официальный транслятор поединков Dazn опубликовал на платформе ютуб полную версию первого боя.

Видео первого боя Усик – Джошуа

Полную версию реванша можно просмотреть на официальном канале Александра Усика в ютубе.

Видео реванша Усик – Джошуа

Как сложились карьеры Усика и Джошуа?

После двух побед над Джошуа Усик продолжил свой путь к мечте – стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Для этого украинцу нужно было забрать пояс WBC у непобежденного в то время Тайсона Фьюри.

Перед первым боем с "Цыганским королем" Александр "размялся" в поединке с Даниэлем Дюбуа, которого победил в августе 2023 года.

В мае 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Усик нанес первое поражение дерзкому Тайсону Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира супертяжелого дивизиона в эпоху четырех поясов.

В декабре того же года Усик во второй раз победил Фьюри единогласным решением судей. Однако на тот момент Александр уже не владел поясом IBF, которым без боя завладел Даниэль Дюбуа.

В июле 2025 года на легендарном "Уэмбли" в реванше Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира (дважды в супертяжелом дивизионе и один раз в первом тяжелом весе).

Усик – абсолютный чемпион мира / фото Getty Images

Энтони Джошуа тоже продолжил свою карьеру, надеясь вернуться на боксерский Олимп. Британец поочередно победил Джермейна Франклина, Роберта Гелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну. Бой против Даниэля Дюбуа, который владел титулом IBF, должен был стать триумфом Эй-Джея. Однако "Динамит" уничтожил Джошуа, одержав досрочную победу нокаутом в пятом раунде.

С тех пор прошел почти год. Некоторое время Джошуа залечивал травму руки и ожидал контракт на следующий бой. Возвращение Эй-Джея на ринг ожидается в январе-феврале 2026 года. Среди вероятных соперников называют Джейка Поли и олимпийского чемпиона 2016 года Тони Йоку.

Поражение Джошуа от Дюбуа / фото Getty Images

Состоится ли третий бой Усик – Джошуа?

Александр Усик и Энтони Джошуа неоднократно высказывались о желании провести третий поединок. Однако пока нет никаких предпосылок для проведения этого боя.

Реальный шанс организовать трилогию был потерян в 2024 году, когда Джошуа проиграл Дюбуа. Этот результат сразу отбросил Энтони из числа вероятных претендентов на бой с Усиком.

Усик и Джошуа мечтают о третьем бое / фото Getty Images

Такая возможность может появиться в будущем. Однако стоит помнить, что в этом поединке должны быть заинтересованы организаторы, которые должны утолить финансовые аппетиты Усика и Джошуа.