Абсолютный чемпион мира оказался в десятке самых богатых боксеров мира. "Король хевивейта" за последние поединки получил немалые гонорары, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.
Читайте также Звезда бокса 90-х годов бросил вызов Усику после успешного возвращения на ринг
Какое состояние у Усика?
За последний год Александр Усик дважды подрался с Тайсоном Фьюри и провел реванш против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер получил немалые деньги за три поединка с британскими боксерами.
Стоит отметить, что в списке самых богатых боксеров, кроме Усика, нет ни одного представителя Украины. Ни братья Кличко, ни Василий Ломаченко, ни Александр Гвоздик не попали в рейтинг, хотя заработали немалые средства за карьеру.
Первое место занял американский боксер Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов. Александр Усик занял шестую строчку – его состояние оценивается в 165 миллионов долларов.
Рейтинг самых богатых боксеров:
- Флойд Мейвейзер – 400 миллионов долларов.
- Джордж Форман – 300 миллионов долларов.
- Сауль Альварес – 200 миллионов долларов.
- Мэнни Пакьяо – 220 миллионов долларов
- Оскар Де Ла Хойя – 200 миллионов долларов.
- Александр Усик – 165 миллионов долларов.
- Тайсон Фьюри – 146 миллионов долларов.
- Леннокс Льюис – 120 миллионов долларов.
- Шугар Рэй Леонард – 120 миллионов долларов.
- Джейк Пол – 100 миллионов долларов.
Ранее сообщали о том, сколько потерпел поражений Александр Усик за карьеру в любительском боксе. Украинский чемпион провел 350 поединков в любительском ринге.