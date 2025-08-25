Абсолютный чемпион мира оказался в десятке самых богатых боксеров мира. "Король хевивейта" за последние поединки получил немалые гонорары, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

Какое состояние у Усика?

За последний год Александр Усик дважды подрался с Тайсоном Фьюри и провел реванш против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер получил немалые деньги за три поединка с британскими боксерами.

Стоит отметить, что в списке самых богатых боксеров, кроме Усика, нет ни одного представителя Украины. Ни братья Кличко, ни Василий Ломаченко, ни Александр Гвоздик не попали в рейтинг, хотя заработали немалые средства за карьеру.

Первое место занял американский боксер Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов. Александр Усик занял шестую строчку – его состояние оценивается в 165 миллионов долларов.



Рейтинг самых богатых боксеров:

Флойд Мейвейзер – 400 миллионов долларов. Джордж Форман – 300 миллионов долларов. Сауль Альварес – 200 миллионов долларов. Мэнни Пакьяо – 220 миллионов долларов Оскар Де Ла Хойя – 200 миллионов долларов. Александр Усик – 165 миллионов долларов. Тайсон Фьюри – 146 миллионов долларов. Леннокс Льюис – 120 миллионов долларов. Шугар Рэй Леонард – 120 миллионов долларов. Джейк Пол – 100 миллионов долларов.

Ранее сообщали о том, сколько потерпел поражений Александр Усик за карьеру в любительском боксе. Украинский чемпион провел 350 поединков в любительском ринге.