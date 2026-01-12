Трилогия Усик – Фьюри: менеджер назвал условие, при котором британец одолеет украинского чемпиона

Александр Усик в 2024 году стал главной звездой супертяжелого дивизиона в боксе. Это произошло после двух боев с до того непобедимым Тайсоном Фьюри.

Украинец завоевал звание абсолютного чемпиона мира, а затем одолел британца и в реванше. Ходят разговоры, что они могут провести трилогию и своим мнением по этому поводу поделился менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Что сказал Браун о третьей битве Усик – Фьюри?

Специалист считает, что такой поединок может состояться. Он верит в способность Тайсона взять реванш за два поражения и назвал условие, при котором его шансы возрастут.

Представитель британца заявил, что Фьюри победит украинца, если на этот раз они будут драться не на нейтральной территории, как до этого. Он утверждает, что организация мегабитвы в Англии может дать его клиенту решающее преимущество.

Я думаю, что бой с Усиком будет отличным. Я верю, что если Фьюри подерется с ним в Англии, то победит его. Я считаю, что болельщики за спиной Тайсона дадут ему дополнительные десять процентов,

– заявил Спенсер.

Браун также рассказал о диалоге, который имел с менеджером Усика после второго поединка. Тот вроде бы признал, что Фьюри мог в нем победить.

Я ни с чем не спорю, у людей другое мнение, но я думаю, что Фьюри победил в последнем бою с Усиком. Я разговаривал с менеджером Усика, и он сказал: "Это был невероятно близкий поединок. Возможно, вы забрали его". Это были слова менеджера Усика,

– сказал менеджер.

Что известно о противостоянии Усика и Фьюри?

Звездные супертяжи впервые должны были подраться еще в конце 2023 года. Однако дата боя несколько раз переносилась из-за повреждений у британца.

В конце концов они вышли на ринг в мае 2024 года. Тогда в битве за абсолют украинец победил раздельным решением судей.

По условиям контракта, бойцы имели пункт о реванше, который провели в декабре того же года. Он оказался не таким ярким и снова завершился победой Усика, но уже единогласным решением рефери с одинаковым счетом 116:112.

