Українець здобув звання абсолютного чемпіона світу, а згодом здолав британця й у реванші. Ходять розмови, що вони можуть провести трилогію й своєю думкою з цього приводу поділився менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Що сказав Браун про третю битву Усик – Ф'юрі?

Спеціаліст вважає, що такий поєдинок може відбутися. Він вірить у здатність Тайсона взяти реванш за дві поразки й назвав умову, за якої його шанси зростуть.

Представник британця заявив, що Ф'юрі переможе українця, якщо цього разу вони битимуться не на нейтральній території, як до цього. Він стверджує, що організація мегабитви в Англії може дати його клієнту вирішальну перевагу.

Я думаю, що бій з Усиком буде відмінним. Я вірю, що якщо Ф’юрі поб'ється з ним в Англії, то переможе його. Я вважаю, що вболівальники за спиною Тайсона дадуть йому додаткові десять відсотків,

– заявив Спенсер.

Браун також розповів про діалог, який мав із менеджером Усика після другого поєдинку. Той начебто визнав, що Ф'юрі міг у ньому перемогти.

Я ні з чим не сперечаюся, у людей інша думка, але я думаю, що Ф’юрі переміг в останньому бою з Усиком. Я розмовляв із менеджером Усика, і він сказав: "Це був неймовірно близький поєдинок. Можливо, ви забрали його". Це були слова менеджера Усика,

– сказав менеджер.

Що відомо про протистояння Усика та Ф'юрі?

Зіркові супертяжі вперше мали побитися ще наприкінці 2023 року. Проте дата бою декілька разів переносилася через пошкодження у британця.

Врешті-решт вони вийшли на ринг у травні 2024 року. Тоді в битві за абсолют українець переміг роздільним рішенням суддів.

За умовами контракту, бійці мали пункт про реванш, який провели у грудні того ж року. Він виявився не таким яскравим і знову завершився перемогою Усика, але вже одностайним рішенням рефері з однаковим рахунком 116:112.

Що відомо про кар'єру Тайсона Ф'юрі?