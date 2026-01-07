Усик и Ломаченко резонансно обратились к украинцам: что произошло
- Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили украинцев с Рождеством 7 января, празднуя по юлианскому календарю.
- Усик опубликовал видео в Instagram, а Ломаченко обратился к поклонникам через Facebook, оба пожелали духовной силы, любви и счастья.
Александр Усик и Василий Ломаченко празднуют Рождество по юлианскому (старому) календарю, которого придерживается небольшая часть православных церквей. Титулованные боксеры обратились к своим поклонникам 7 января.
7 января 2026 года Александр Усик выложил видео в своем профиле в инстаграме, в котором обратился к украинцам. Он поздравил всех с Рождеством, передает 24 Канал.
Вот так Усик ответил, планирует ли стать президентом Украины
Как Усик и Ломаченко поздравили с Рождеством 7 января?
Однако официально Рождество в Украине еще было 25 декабря 2025 года. Именно в эту дату празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. Украина же присоединилась к этому списку в 2023-м году, поэтому это Рождество стало уже вторым в жизни украинцев, когда те отмечали с большей частью мира.
Усик лаконично обратился к поклонникам.
Христос родился, Славим Его. С праздником, дорогие друзья! Духовной силы всем. Любви и счастья,
– сказал Усик.
Усик поздравил с Рождеством 7 января: смотрите видео
Также с праздником поздравил Василий Ломаченко, который уже официально попрощался с профессиональным рингом. Публикация появилась на странице экс-боксера в фейсбуке.
Как Усик и Ломаченко зашкваривался на религиозную тему?
Александр неоднократно попадал в неприятную ситуацию, когда становился на защиту Онуфрия и УПЦ МП. Летом 2025-го Усик поддержал прихожан пророссийской УПЦ МП. В соцсетях титулованного боксера появилось фото, которое он сделал возле Киево-Печерской лавры.
"Я остаюсь и продолжаю быть верным украинской церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию. Я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, это те люди, которые приехали работать по наставлению врага, Российской Федерации. РФ – это враг Украины", – говорил Усик в видео, которое появилось в его инстаграме.
По Ломаченко, то вообще глубокая яма, в которую упал Василий уже давно. Он регулярно зашкварюеться скандальным контентом, который касается русской религии.
Какие последние новости об Александре Усике?
Если Ломаченко уже закончил карьеру боксера, то Усик решил продолжить боксировать. Александр хочет проводить бои, которых у него осталось два – три, до 41-го года.
Боксер из Крыма уже выразил свое желание провести бой против Деонтея Уайлдера в 2026-м году. Боксеры уже ведут переговоры. Если стороны договорятся, то поединок может состояться уже в апреле – мае этого года. В то же время сам Усик рассказывал на World Sports Summit, что планирует вернуться на ринг летом 2026-го.
Также Тайсон Фьюри, который возвращается в профи-ринг, не исключает варианта с трилогией против Усика.