Усик и Ломаченко резонансно обратились к украинцам: что произошло

Александр Усик и Василий Ломаченко празднуют Рождество по юлианскому (старому) календарю, которого придерживается небольшая часть православных церквей. Титулованные боксеры обратились к своим поклонникам 7 января.

7 января 2026 года Александр Усик выложил видео в своем профиле в инстаграме, в котором обратился к украинцам. Он поздравил всех с Рождеством, передает 24 Канал.

Вот так Усик ответил, планирует ли стать президентом Украины

Как Усик и Ломаченко поздравили с Рождеством 7 января?

Однако официально Рождество в Украине еще было 25 декабря 2025 года. Именно в эту дату празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. Украина же присоединилась к этому списку в 2023-м году, поэтому это Рождество стало уже вторым в жизни украинцев, когда те отмечали с большей частью мира.

Усик лаконично обратился к поклонникам.

Христос родился, Славим Его. С праздником, дорогие друзья! Духовной силы всем. Любви и счастья,

– сказал Усик.

Усик поздравил с Рождеством 7 января: смотрите видео

Также с праздником поздравил Василий Ломаченко, который уже официально попрощался с профессиональным рингом. Публикация появилась на странице экс-боксера в фейсбуке.

Как Усик и Ломаченко зашкваривался на религиозную тему?

Александр неоднократно попадал в неприятную ситуацию, когда становился на защиту Онуфрия и УПЦ МП. Летом 2025-го Усик поддержал прихожан пророссийской УПЦ МП. В соцсетях титулованного боксера появилось фото, которое он сделал возле Киево-Печерской лавры.

"Я остаюсь и продолжаю быть верным украинской церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию. Я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, это те люди, которые приехали работать по наставлению врага, Российской Федерации. РФ – это враг Украины", – говорил Усик в видео, которое появилось в его инстаграме.

По Ломаченко, то вообще глубокая яма, в которую упал Василий уже давно. Он регулярно зашкварюеться скандальным контентом, который касается русской религии.

Какие последние новости об Александре Усике?