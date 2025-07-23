Легенда бокса назвал единственного боксера, с которым не нужно драться Усику

В субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион уничтожил британского боксера, став во второй раз "абсолютом" в хевивейте.

Однако на титулы Усика остаются другие претенденты. Барри Макгиган назвал единственного боксера, которого должен избегать Король хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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С кем не стоит драться Усику?

Барри Макгиган считает, что Александру Усик не нужно драться против Мозеса Итаумы, которого уже называют "Новым Майком Тайсоном". Потому что британский боксер очень особенный, он левша и нокаутирует соперников.

Легенда бокса подчеркнул, что пока неизвестно о выносливости Мозеса Итауми в ринге. Британский боксер еще проводил длинные поединки в своей карьере, поэтому к этому компоненту есть вопросы.

Я бы не хотел видеть Усика в бою с кем-то таким быстрым, молодым и полным энергии, как Итаума сейчас. Если он хочет снова драться с Тайсоном Фьюри, пусть. Если хочет снова драться с Джошуа, пусть, но не стоит затягивать. Не стоит драться с молодыми львами, что только появляются,

– сказал МакГиган.

Бывший чемпион мира отметил, что Мозесу Итауму надо набраться еще больше опыта. А уже через год британский боксер может драться за главные титулы в супертяжелом дивизионе.

Ранее сообщалось о том, что Тони Белью высказался о потенциальном поединке Александра Усика против Мозеса Итаумы. Бывший чемпион мира заявил, что бокс, это спорт, который не прощает ошибок.