Сергей Лапин не исключил Мозеса Итаумы из списка потенциальных соперников Александра Усика. В то же время представитель команды абсолютного чемпиона мира в хевивейте добавил, что такая встреча вообще возможна, но на сейчас, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Насколько возможен бой Усика против Итаумы?

По словам директора команды Усика, 20-летнему британцу следует еще дорасти до уровня такого боя против Усика. Лапин уверен, что Итауме еще нужно серьезный тест перед поединком с легендой, отметив, что, никто не видел Мозеса в полном 12-раундовом бою.

Я не сказал бы, что Усик не хочет драться с Итаумой. Это перспективный боец, и его команда хорошо поработала, подняв его до этого уровня и рейтинга. Но если анализировать дивизион супертяжелого веса, кроме Усика, есть еще много сильных бойцов. Итауме еще нужен серьезный тест перед боем с легендой. Видели ли мы, чтобы он проходил полные 12 раундов? Был ли в опасных ситуациях в ринге? Мой ответ – нет. На этом этапе у него нет инструментов, чтобы победить Усика,

– заявил Лапин.

Отметим, что сам Усик ранее признался, видит ли Итауму своим соперником.

"С Итаумой не буду. Он же молодой, еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу вам сказать с кем, потому что идут переговоры. Я вас обману, если скажу какую-то фамилию", – цитировал слова Усика источник Украина Сейчас.

В то же время Лапин рассказал, кто станет следующим соперником Усика. Оппонент украинца определится в противостоянии Джозеф Паркер – Фабио Уордли.

Что известно о вероятном противостоянии Усик – Итаума?