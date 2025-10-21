Сергей Лапин не исключил Мозеса Итаумы из списка потенциальных соперников Александра Усика. В то же время представитель команды абсолютного чемпиона мира в хевивейте добавил, что такая встреча вообще возможна, но на сейчас, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Стоит внимания В команде Усика рассказали, реален ли третий бой против Фьюри
Насколько возможен бой Усика против Итаумы?
По словам директора команды Усика, 20-летнему британцу следует еще дорасти до уровня такого боя против Усика. Лапин уверен, что Итауме еще нужно серьезный тест перед поединком с легендой, отметив, что, никто не видел Мозеса в полном 12-раундовом бою.
Я не сказал бы, что Усик не хочет драться с Итаумой. Это перспективный боец, и его команда хорошо поработала, подняв его до этого уровня и рейтинга. Но если анализировать дивизион супертяжелого веса, кроме Усика, есть еще много сильных бойцов. Итауме еще нужен серьезный тест перед боем с легендой. Видели ли мы, чтобы он проходил полные 12 раундов? Был ли в опасных ситуациях в ринге? Мой ответ – нет. На этом этапе у него нет инструментов, чтобы победить Усика,
– заявил Лапин.
Отметим, что сам Усик ранее признался, видит ли Итауму своим соперником.
"С Итаумой не буду. Он же молодой, еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу вам сказать с кем, потому что идут переговоры. Я вас обману, если скажу какую-то фамилию", – цитировал слова Усика источник Украина Сейчас.
В то же время Лапин рассказал, кто станет следующим соперником Усика. Оппонент украинца определится в противостоянии Джозеф Паркер – Фабио Уордли.
Что известно о вероятном противостоянии Усик – Итаума?
16 августа 2025 года Итаума легко нокаутировал 37-летнего Диллиана Уайта. Эта победа стала для Мозеса 13-й подряд на профи-ринге, 11 из которых было нокаутом (данные BoxRec). Зато Усик в середине июля во второй раз одолел Даниэля Дюбуа. Александр побеждает уже в 24-х поединках подряд (15 – нокаутом).
После победы над Уайтом Итаума заявил, что не будет бросать вызов Усику, ведь пока еще не заслужил на такой грандиозный поединок.
Итаума и его команда столкнулись с проблемами после крайнего поединка. "Новому Майку Тайсону" не могли найти следующего соперника. После чего WBA обязала Итауму провести бой против Кубрата Пулева, а командам дали 30 дней для договоренности, иначе начнутся промоутерские торги.