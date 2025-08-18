Александр Усик в июле в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Сейчас ходит немало слухов относительно следующего его соперника.

Одним из возможных вариантов называется британский проспект Мозес Итаума. Своим мнением относительно вероятности такого развития событий поделился Александр Красюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Верит ли Красюк, что Усик подерется с Итаумой?

Бывший промоутер Александра Усика заявил, что сомневается в проведении этого поединка. Он отдал должное 20-летнему боксеру, но считает, что его команда не захочет такой битвы на этом этапе карьеры, а за то время украинец должен повесить перчатки на гвоздь.

"Я близко и очень давно знаком с промоутерами Итаумы и хорошо понимаю их уровень осознания бокса. Они знают, что поймали вундеркинда. Но и понимают его реальный уровень.

Поэтому ближайшие 2-3 боя никто не позволит Итауме драться с Усиком, потому что сбить такой самородок на подлете дело неразумное. Также очень надеюсь, что Усик объявит о завершении карьеры или по крайней мере о своих планах сделать это вскоре", – заявил промоутер.

К слову. Мозес Итаума на профессиональном уровне провел 13 боев, одержав в них все победы (11 нокаутом). В последнем поединке он уничтожил Диллиана Уайта, нокаутировав того уже в первом раунде.

Напомним, что ранее Александр Усик анонсировал, что планирует провести две битвы до завершения карьеры. Он уже подрался с Даниэлем Дюбуа, поэтому следующая, с большой вероятностью, станет последней для него на профи-ринге.