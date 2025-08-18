Олександр Усик в липні втретє став абсолютним чемпіоном світу. Наразі ходить чимало чуток щодо наступного його суперника.

Одним із можливих варіантів називається британський проспект Мозес Ітаума. Своєю думкою щодо ймовірності такого розвитку подій поділився Олександр Красюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Чи вірить Красюк, що Усик поб'ється з Ітаумою?

Колишній промоутер Олександра Усика заявив, що сумнівається у проведенні цього поєдинку. Він віддав належне 20-річному боксеру, але вважає, що його команда не захоче такої битви на цьому етапі кар'єри, а за той час українець має повісити рукавички на цвях.

"Я близько та дуже давно знайомий із промоутерами Ітауми та добряче розумію їх рівень усвідомлення боксу. Вони знають, що впіймали вундеркінда. Але ж і розуміють його реальний рівень.

Тому найближчі 2-3 бої ніхто не дозволить Ітаумі битись з Усиком, бо збити такий самородок на підльоті справа нерозумна. Також дуже сподіваюсь, що Усик оголосить про завершення карʼєри або принаймні про свої плани зробити це незабаром", – заявив промоутер.

До слова. Мозес Ітаума на професійному рівні провів 13 боїв, здобувши в них усі перемоги (11 нокаутом). В останньому поєдинку він знищив Ділліана Вайта, нокаутувавши того вже в першому раунді.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик анонсував, що планує провести дві битви до завершення кар'єри. Він уже побився з Даніелем Дюбуа, тож наступна, з великою ймовірністю, стане останньою для нього на профі-рингу.