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Такое признание футболист сделал в интервью для YouTube-канала Bet It Drives Show. О своем максимуме Усик заговорил после того, как оценил себя в роли отца.

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Что для Усика является максимумом в жизни

Александр Усик признался, в чем заключается максимум в его жизни. Для него это "спастись и принести Богу чистую душу".

А награда – это рай– отметил боксер.

На эту тему в беседе с ведущим YouTube-канала спортсмен заговорил после того, как назвал себя самокритичным человеком. До этого Усик оценивал себя в роли отца. Он рассказал, что не считает себя лучшим папой, потому что он может проводить мало времени с детьми.

Впрочем, по его словам, у него есть прекрасная жена, которая говорит, что главное – не количество, а качество времени, проведенного с детьми. И Усик понимает, что дети любят отца так же, как его любит их мать. И в этом смысле у детей Усика есть очень хороший пример.

Что рассказывал Усик о жене

Также Александр Усик подробнее рассказал о своих отношениях с женой. В частности, он назвал себя "каблуком", даже "царем всех каблуков", потому что доверяет своей жене Екатерине абсолютно во всех вопросах.

В том числе и в бизнесе. Она помогает Александру разобраться, с кем стоит иметь дело, а с кем нет, ведь она с первого взгляда может прочитать человека насквозь.