Тренер Даниэля Дюбуа назвал боксера, который может победить Усика. Специалист выделил молодого британского боксера, сообщает Clubhouse Boxing.

Читайте также Жесткая реакция чемпиона: Усик ответил на упреки о возрасте

Кто может победить Усика?

По его словам, единственный боксер, который может одолеть Усика – это Мозес Итауму. Однако, по его мнению, британец одолеет украинского чемпиона, если поединок состоится не сейчас, а минимум через год.

Сможет ли Мозес Итаума победить Усика? Ответ - да, но я не думаю, что это произойдет сейчас. Нет нужды спешить. Но если Александр не завершит карьеру, скажем, через 12 месяцев, тогда это может произойти,

– сказал Итаума.

Напомним, что недавно Усик на собственном ютуб-канале высказался о цене своего успеха в боксе.

"Моя цена успеха – не видеть семью, как рождаются и растут мои дети. Я фактически не живу дома, а приезжаю туда как турист. Но каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ними, я стараюсь проводить как можно больше времени вместе, помогать, слушать, подсказывать", – рассказал боксер.

Что известно о следующем бое Усика?