Тренер Даніеля Дюбуа назвав боксера, який може перемогти Усика. Спеціаліст виділив молодого британського боксера, повідомляє Clubhouse Boxing.

Хто може перемогти Усика?

За його словами, єдиний боксер, який може здолати Усика – це Мозес Ітауму. Проте, на його думку, британець здолає українського чемпіона, якщо поєдинок відбудеться не зараз, а щонайменше через рік.

Чи зможе Мозес Ітаума перемогти Усика? Відповідь — так, але я не думаю, що це станеться зараз. Немає потреби поспішати. Але якщо Олександр не завершить кар'єру, скажімо, через 12 місяців, тоді це може статися,

– сказав Ітаума.

Нагадаємо, що нещодавно Усик на власному ютуб-каналі висловився про ціну свого успіху у боксі.

"Моя ціна успіху – не бачити сім'ю, як народжуються та зростають мої діти. Я фактично не живу вдома, а приїжджаю туди як турист. Але щоразу, коли я опиняюсь поряд з ними, я намагаюсь проводити якомога більше часу разом, допомагати, слухати, підказувати", – розповів боксер.

Що відомо про наступний бій Усика?