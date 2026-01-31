"Через 12 месяцев": известный тренер назвал единственного боксера, который может одолеть Усика

Личность Александра Усика активно обсуждают в боксерском сообществе. Дон Чарльз поделился мыслями относительно украинского чемпиона.

Тренер Даниэля Дюбуа назвал боксера, который может победить Усика. Специалист выделил молодого британского боксера, сообщает Clubhouse Boxing.

Кто может победить Усика?

По его словам, единственный боксер, который может одолеть Усика – это Мозес Итауму. Однако, по его мнению, британец одолеет украинского чемпиона, если поединок состоится не сейчас, а минимум через год.

Сможет ли Мозес Итаума победить Усика? Ответ - да, но я не думаю, что это произойдет сейчас. Нет нужды спешить. Но если Александр не завершит карьеру, скажем, через 12 месяцев, тогда это может произойти,

– сказал Итаума.

Напомним, что недавно Усик на собственном ютуб-канале высказался о цене своего успеха в боксе.

"Моя цена успеха – не видеть семью, как рождаются и растут мои дети. Я фактически не живу дома, а приезжаю туда как турист. Но каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ними, я стараюсь проводить как можно больше времени вместе, помогать, слушать, подсказывать", – рассказал боксер.

Что известно о следующем бое Усика?