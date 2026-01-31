"Через 12 місяців": відомий тренер назвав єдиного боксера, який може здолати Усика

Особистість Олександра Усика активно обговорюють у боксерській спільноті. Дон Чарльз поділився думками стосовно українського чемпіона.

Тренер Даніеля Дюбуа назвав боксера, який може перемогти Усика. Спеціаліст виділив молодого британського боксера, повідомляє Clubhouse Boxing.

Хто може перемогти Усика?

За його словами, єдиний боксер, який може здолати Усика – це Мозес Ітауму. Проте, на його думку, британець здолає українського чемпіона, якщо поєдинок відбудеться не зараз, а щонайменше через рік.

Чи зможе Мозес Ітаума перемогти Усика? Відповідь — так, але я не думаю, що це станеться зараз. Немає потреби поспішати. Але якщо Олександр не завершить кар'єру, скажімо, через 12 місяців, тоді це може статися,

– сказав Ітаума.

Нагадаємо, що нещодавно Усик на власному ютуб-каналі висловився про ціну свого успіху у боксі.

"Моя ціна успіху – не бачити сім'ю, як народжуються та зростають мої діти. Я фактично не живу вдома, а приїжджаю туди як турист. Але щоразу, коли я опиняюсь поряд з ними, я намагаюсь проводити якомога більше часу разом, допомагати, слухати, підказувати", – розповів боксер.

Що відомо про наступний бій Усика?