"Это был наш общий секрет": кто научил Усика удару Иван, которым он уложил спать Дюбуа

Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. В битве за это звание он одолел нокаутом в пятом раунде британского панчера Даниэля Дюбуа.

После боя украинский боксер рассказал, что его решающий хук имеет специальное имя – Иван. Стало известно, кто научил новоиспеченного абсолюта наносить такой удар сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Кто поставил Усику удар Иван?

Это был Рас Анбер. Катмен Александра Усика признался, что он показал его в 2018 году во время тренировок в США.

Жаль, что я не был на его пресс-конференции после боя. Позже я узнал, что Александр искал меня, потому что его спросили о нокаутирующем ударе – тот самый, который я показал ему еще в 2018 году, когда мы были в Калифорнии и он готовился к бою с Майклом Хантером,

– сказал Анбер.

Специалист добавил, что украинский боец уже использовал этот удар ранее. Ему жаль, что он не смог разделить тот момент славы с Александром Усиком:

"Этот удар – он назвал его Иван, кажется, в честь Ивана Грозного – он использовал и против Джошуа, и чтобы нокаутировать Тони Беллью. Для левши против правши или даже наоборот, это технический удар, который позволяет воспользоваться различиями в стойках.

Мне бы хотелось разделить тот момент с ним – я спрашивал его об Иване перед боем. Мы выкрикивали это из угла, и это был наш общий секрет, но самое важное то, что этот удар снова сработал для него".

К слову. Для Александра Усика это была вторая победа над Даниэлем Дюбуа. Впервые он одолел "Динамита" в августе 2023 года техническим нокаутом.

Напомним, что ранее звездный Рой Джонс прокомментировал победу украинца в битве за абсолют. Он объяснил, почему Даниэль Дюбуа проиграл без шансов.