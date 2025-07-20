Усик дал особое имя удару, которым нокаутировал Дюбуа: видео фирменной "плюхи"

В субботу, 19 июля, Александр Усик сражался за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал соперника уже в пятом раунде.

Эта победа стала самой быстрой для него за последние десять лет и третьей досрочной после перехода в хевивейт. На пресс-конференции он рассказал об особенности удара, которым "погасил свет" своему оппоненту, информирует 24 Канал.

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Как Усик придумал имя своему удару?

Сначала Усик отправил британца в нокдаун после правого хука, а уже через считанные секунды нокаутировал соперника ударом левой рукой. Как выяснилось после боя, эта "плюха" имеет свою историю и имя.

Украинский боксер рассказал, что этот удар он называет "Иван". Чемпион объяснил, что он готовил его длительное время.

Мы готовили комбинации к этому бою. Вы знаете, название удара – это "Иван". Вот это удар левой. Сначала хук, а потом "Иван". Что это значит? Это украинское имя. Вы знаете, Иван – это крепкий парень, который живет в селе, работает на ферме. Крепкий такой, казак. "Как тебя зовут? – Иван". Это тяжелый удар,

– объяснил Усик.

По словам новоиспеченного 3-кратного абсолюта, они с командой придумали этот удар еще в 2018 году, когда находились в США. С тех пор украинец дважды побеждал досрочно, но "Ивана" удалось применять впервые именно в реванше с Дюбуа.

Как Усик нокаутировал Дюбуа "Иваном": смотрите видео

К слову. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 24 боя, в которых одержал все победы (15 нокаутом).

Напомним, что ранее было опубликовано статистику реванша Усик – Дюбуа. Больше ударов выбрасывал британец, но точнее был Александр.