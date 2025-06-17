Усик откровенно признался, собирается ли идти в политику: что сказал боксер

Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Однако украинский чемпион не забывает напоминать о себе, раз за разом появляясь в медийном пространстве.

Недавно Король хевивейта высказался о том, чем будет заниматься после того, как покинет профессиональный ринг. В частности, боксер поделился мыслями о политической карьере, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Пойдет ли Усик в политику

Александр Усик ответил на вопрос журналиста, собирается ли боксер пойти в политику после завершения карьеры. Украинский чемпион отметил, что его это не интересует.

Король хевивейта подчеркнул, что разбирается в боксе. А политику Усик сравнил с лыжным спортом.

Политика для меня – это как лыжный спорт (показывает рукой траекторию с постоянным изменением направления движения – 24 канал). Я не люблю политику и не хочу туда лезть,

– сказал Усик.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Звездные хевивейтеры будут драться на легедарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Тапу Опетая назвал победителя предстоящего реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Известный тренер назвал слабую сторону украинского боксера.