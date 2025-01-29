Там наиболее вероятным для него оппонентом считается Джей Опетая. Австралиец владеет поясом IBF в этой весовой категории и заявлял, что хотел бы разделить ринг с украинцем.

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Оптимистичный прогноз

Своим мнением относительно этого противостояния поделился бывший украинский боксер, а ныне тренер, Анатолий Дудченко. Экс-чемпионом мира по версиям WBF и IBF считает, что этот бой не является рискованным для Александра Усика и уверен в убедительной победе своего земляка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Если Саша вернется в крузервейт, то он просто уничтожит Джея Опетаю. Я видел, что его Бриедис едва не нокаутировал. Опетая медленный, Саша гораздо быстрее, плюс Джей делает такие ошибки, из-за которых Саше его очень легко будет ловить. Поэтому, у австралийца не будет шансов против Усика,

– сказал Дудченко.

Отметим, что с этим мнением категорически не согласен Майрис Бриедис, который дрался с обоими боксерами. Он наоборот считает, что шансов не будет именно в украинского чемпиона.

Справка. Джея Опетаю часто называют "Австралийским Усиком" из-за сходства боксерских стилей. Он провел на профессиональном уровне 27 поединков, в которых одержал все победы (21 нокаутом).

Напомним, что Александр Усик должен определиться с будущим соперником после битвы за пояс IBF в хевивейте между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Они будут определять сильнейшего 22 февраля.