Радость и слезы: видео первых эмоций Усика на победу над Дюбуа
- Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа, нокаутируя его в пятом раунде.
- После объявления победы Усик эмоционально отреагировал, с поднятыми руками и слезами на глазах.
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик одержал фантастическую победу на Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер очень эмоционально отреагировал на завершение поединка.
Александру Усику хватило пять раундов, чтобы разобраться с Даниэлем Дюбуа в бою-реванше. Украинец сначала отправил британца в нокдаун, а затем нокаутировал соперника, пишет 24 Канал.
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Как Усик отреагировал на победу
В сеть попало видео с первой реакцией Усика на объявление победителя боя. Этот момент попал в объектив камеры одного из зрителей в зале.
После падения Дюбуа рефери начал отсчет. В этот момент Усик ждал объявления в своем углу ринга. После цифры десять Александр поднял руки вверх и вышел на центр площадки. Чемпион упал на колени и перчатками прикрыл глаза, из которых потекли слезы.
Видео первой реакции Усика
Напомним, что Александр Усик довел счет своим победам на профессиональном ринге до 24-х. Боксер в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.
После боя Александра нежно поздравила его жена Екатерина, которая вышла к канатам ринга.