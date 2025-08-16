Александр Усик в середине июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Он деклассировал Даниэля Дюбуа, нокаутировав британца в пятом раунде.

После этого организация WBO санкционировала бой между украинцем и Джозефом Паркером, дав 30 дней на переговоры. Они до сих пор не стартовали и сейчас стало известно, почему именно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Почему Усик хочет отсрочить поединок?

Александр Усик подал запрос с просьбой отсрочить переговоры. Названа причина, по которой он хочет отложить их дедлайн.

Все из-за повреждения, которое длительное время беспокоит звездного спортсмена. Украинский боксер ссылается на давнюю травму спины.

Он рассчитывает, что это будет существенное основание для исключения относительно боя с временным чемпионом WBO в супертяжелом весе из Новой Зеландии. Также отмечается, что изнурительные поединки на самом высоком уровне сказались 38-летнему абсолютному чемпиону.

Сейчас реакция организации WBO остается неизвестной на это обращение. Ожидается, что ответ будет объявлен в ближайшее время.

Важно. Если Александр Усик откажется от поединка, то титул WBO станет вакантным. Вместе с ним украинец также потеряет и статус абсолютного чемпиона мира.

