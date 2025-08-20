Глава WBO Густаво Оливери опроверг предварительную информацию об отсрочке переговоров. По его словам, уже до 24 августа закончится срок переговоров по бою Александра Усика против обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Отсрочили ли переговоры по бою Усик – Паркер?

Президент WBO добавил, что просьба непобедимого украинца до сих пор находится на рассмотрении.

Что касается запроса, поданного командой Усика, то он находится на рассмотрении в Комитете чемпионатов мира,

– сказал Оливери.

Напомним, что Усик попросил перенести переговоры из-за давней травмы спины.

Отметим, что 19 июля Александр победил Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли". Усик нанес "Динамиту" 3-е поражение в его карьере. Впереди перед украинцем прощальный бой на профи-ринге. Не исключено, что Усик захочет в своем "последнем танце" провести бой против более рейтингового соперника.