Президент WBO выдал шокирующую реакцию на отсрочку переговоров по бою Усик – Паркер
- Президент WBO Густаво Оливери опроверг информацию об отсрочке переговоров по бою Усик – Паркер, отметив, что срок переговоров закончится до 24 августа.
- Просьба Александра Усика об отсрочке из-за травмы спины находится на рассмотрении в Комитете чемпионатов мира.
- Промоутер Фрэнк Уоррен обвиняет Усика в затягивании времени, считая, что украинец хочет выиграть больше времени для принятия решения.
- Если Усик откажется от пояса WBO, вакантный титул могут разыграть Паркер и Мозес Итаума.
Была информация, что в WBO приняли просьбу Александра Усик отсрочить переговоры по бою против Джозефа Паркера. Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливери сделал неожиданное заявление по этой теме.
Глава WBO Густаво Оливери опроверг предварительную информацию об отсрочке переговоров. По его словам, уже до 24 августа закончится срок переговоров по бою Александра Усика против обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Отсрочили ли переговоры по бою Усик – Паркер?
Президент WBO добавил, что просьба непобедимого украинца до сих пор находится на рассмотрении.
Что касается запроса, поданного командой Усика, то он находится на рассмотрении в Комитете чемпионатов мира,
– сказал Оливери.
Напомним, что Усик попросил перенести переговоры из-за давней травмы спины.
Отметим, что 19 июля Александр победил Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли". Усик нанес "Динамиту" 3-е поражение в его карьере. Впереди перед украинцем прощальный бой на профи-ринге. Не исключено, что Усик захочет в своем "последнем танце" провести бой против более рейтингового соперника.
- Промоутер Фрэнк Уоррен обвинял Усика в затягивании времени. По его мнению, украинец просто хочет выиграть больше времени, чтобы принять окончательное решение относительно боя против Паркера.
- Сам новозеландский боксер не слишком верит, что получит бой против Усика.
- Если украинец откажется от пояса WBO, то снова потеряет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Если так действительно произойдет, то вакантный титул могут разыграть между собой Паркер и Мозес Итаума.