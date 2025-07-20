Потенциальный соперник Усика объяснил, благодаря чему украинец одолел Дюбуа

Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. В битве за это звание он победил британского боксера Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

После боя украинец назвал нескольких боксеров, которые могут стать его следующим соперником. Одним из списка был Джозеф Паркер, который прокомментировал победу Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Что сказал Паркер о битве Усик – Дюбуа?

Временный чемпион мира по версии WBO отметил, что начало было довольно ровным и "Динамит" имел несколько неплохих попаданий. Однако после этого украинец добавил в жесткости, что и стало решающим фактором:

"Бой был конкурентным с самого начала. Даниэль нанес несколько хороших ударов, и Усик почувствовал эти удары. Но в конце концов Усик сломал его. Он показал гораздо больше жесткости в ударах.

Я знал, что Даниэль будет агрессивным, поэтому Усик сделал то, что должен был сделать – он постоянно двигался, двигался, двигался, но когда нашел момент для агрессии, он воспользовался им и максимально использовал эти возможности".

К слову. Джозеф Паркер неоднократно заявлял, что хочет провести бой с Александром Усиком. В марте он даже записал клип, в котором вызвал украинца на битву.

Напомним, что последний поединок новозеландец провел в феврале против Мартина Баколе. Он одержал победу нокаутом уже во втором раунде.