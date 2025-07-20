Після бою українець назвав декількох боксерів, які можуть стати його наступним суперником. Одним зі списку був Джозеф Паркер, який прокоментував перемогу Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Що сказав Паркер про битву Усик – Дюбуа?

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO відзначив, що початок був доволі рівним і "Динаміт" мав декілька непоганих влучань. Проте після цього українець додав у жорсткості, що й стало вирішальним фактором:

"Бій був конкурентним від самого початку. Даніель завдав кілька хороших ударів, і Усик відчув ці удари. Але зрештою Усик зламав його. Він показав набагато більше жорсткості в ударах.

Я знав, що Даніель буде агресивним, тому Усик зробив те, що мав зробити – він постійно рухався, рухався, рухався, але коли знайшов момент для агресії, він скористався ним і максимально використав ці можливості".

До слова. Джозеф Паркер неодноразово заявляв, що хоче провести бій з Олександром Усиком. У березні він навіть записав кліп, в якому викликав українця на битву.

Нагадаємо, що останній поєдинок новозеландець провів у лютому проти Мартіна Баколе. Він здобув перемогу нокаутом уже у другому раунді.