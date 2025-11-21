Усик вылетел из мирового рейтинга WBO: какие позиции у других украинских боксеров

Мировая боксерская организация (WBO) обновила рейтинги всех весовых категорий. К сожалению, в хевивейте больше нет фамилии Александра Усика, который недавно отказался от пояса по этой линии.

Другие украинские боксеры подверглись регрессу. Сразу двое бойцов Денис Беринчик и Арнольд Хегай вылетели из топ-15 рейтинга WBO, пишет 24 Канал со ссылкой на Мировую боксерскую организацию.

Какие позиции украинских боксеров в рейтинге WBO?

Беринчик потерял 11-е место, а Хегай – 9-е. Также небольшого регресса потерпел Сергея Богачук, который опустился с 4-й на 5-ю строчку.

Напомним, что Хегай 16 ноября провел чемпионский бой против Рафаэля Эспиносы. Уже в середине поединка у украинца открылось кровотечение, которое обострилось еще больше после столкновения боксеров головами. В 8-м раунде врач разрешил Арнольду продолжить бой, но на 11-й чемпионский раунд украинский боксер уже не вышел. Наставник решил не рисковать здоровьем своего подопечного и снял его с поединка.

Единственный представитель Украины, который улучшил свою позицию, стал Карен Чухаджян, поднявшись в топ-3.

Что дальше ждет Усика?