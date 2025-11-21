Усик вылетел из мирового рейтинга WBO: какие позиции у других украинских боксеров
- WBO обновила рейтинги всех весовых категорий.
- Почти все украинцы подверглись регрессу, а Александр Усик вообще покинул рейтинг организации.
Мировая боксерская организация (WBO) обновила рейтинги всех весовых категорий. К сожалению, в хевивейте больше нет фамилии Александра Усика, который недавно отказался от пояса по этой линии.
Другие украинские боксеры подверглись регрессу. Сразу двое бойцов Денис Беринчик и Арнольд Хегай вылетели из топ-15 рейтинга WBO, пишет 24 Канал со ссылкой на Мировую боксерскую организацию.
Какие позиции украинских боксеров в рейтинге WBO?
Беринчик потерял 11-е место, а Хегай – 9-е. Также небольшого регресса потерпел Сергея Богачук, который опустился с 4-й на 5-ю строчку.
Напомним, что Хегай 16 ноября провел чемпионский бой против Рафаэля Эспиносы. Уже в середине поединка у украинца открылось кровотечение, которое обострилось еще больше после столкновения боксеров головами. В 8-м раунде врач разрешил Арнольду продолжить бой, но на 11-й чемпионский раунд украинский боксер уже не вышел. Наставник решил не рисковать здоровьем своего подопечного и снял его с поединка.
Единственный представитель Украины, который улучшил свою позицию, стал Карен Чухаджян, поднявшись в топ-3.
Что дальше ждет Усика?
Такой отказ от пояса дал Усику возможность убежать от неприбыльного боя против Фабио Уордли. Боксеры могут сойтись в ринге только в случае, если украинец захочет вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира.
При этом издание The Sun сообщило, что такой шаг от Александра приблизил его к трилогии с Тайсоном Фьюри.
Интересно, что британские журналисты негативно отреагировали на решение об отказе от титула украинца. Британцы считают, что Усик затянул с этим решением, подставив мировой бокс и в частности Джозефа Паркера.
Также ему приписывали битву с Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Но последний уже отказался от поединка с Фрэнком Санчесом, которая могла его снова свести с Усиком.
Была информация, что Усик может потерять еще один чемпионский пояс. Речь идет о WBC, где временным чемпионом является немец Агит Кабаел.