Усик вилетів зі світового рейтингу WBO: які позиції в інших українських боксерів

Світова боксерська організація (WBO) оновила рейтинги усіх вагових категорій. На жаль, у хевівейті більше немає прізвища Олександра Усика, який нещодавно відмовився від поясу по цій лінії.

Інші українські боксери зазнали регресу. Одразу двоє бійців Денис Берінчик та Арнольд Хегай вилетіли із топ-15 рейтингу WBO, пише 24 Канал із посиланням на Світову боксерську організацію.

Які позиції українських боксерів у рейтингу WBO?

Берінчик втратив 11-те місце, а Хегай – 9-те. Також невеликого регресу зазнав Сергія Богачук, який опустився із 4-ї на 5-ту сходинку.

Нагадаємо, що Хегай 16 листопада провів чемпіонський бій проти Рафаеля Еспіноси. Вже у середині поєдинку в українця відкрилась кровотеча, яка загострилась ще більше після зіткнення боксерів головами. У 8-му раунді лікар дозволив Арнольду продовжити бій, але на 11-й чемпіонський раунд український боксер вже не вийшов. Наставник вирішив не ризикувати здоров'ям свого підопічного та зняв його із двобою.

Єдиний представник України, який покращив свою позицію, став Карен Чухаджян, підійнявшись у топ-3.

Що далі чекає на Усика?