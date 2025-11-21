Укр Рус
21 листопада, 11:22
Усик вилетів зі світового рейтингу WBO: які позиції в інших українських боксерів

Софія Кулай
Основні тези
  • WBO оновила рейтинги усіх вагових категорій.
  • Майже усі українці зазнали регресу, а Олександр Усик взагалі покинув рейтинг організації.

Світова боксерська організація (WBO) оновила рейтинги усіх вагових категорій. На жаль, у хевівейті більше немає прізвища Олександра Усика, який нещодавно відмовився від поясу по цій лінії.

Інші українські боксери зазнали регресу. Одразу двоє бійців Денис Берінчик та Арнольд Хегай вилетіли із топ-15 рейтингу WBO, пише 24 Канал із посиланням на Світову боксерську організацію.

Цікаво Ф'юрі чи Джошуа: ШІ спрогнозував, хто може стати наступним суперником Усика 

Які позиції українських боксерів у рейтингу WBO?

Берінчик втратив 11-те місце, а Хегай – 9-те. Також невеликого регресу зазнав Сергія Богачук, який опустився із 4-ї на 5-ту сходинку.

Нагадаємо, що Хегай 16 листопада провів чемпіонський бій проти Рафаеля Еспіноси. Вже у середині поєдинку в українця відкрилась кровотеча, яка загострилась ще більше після зіткнення боксерів головами. У 8-му раунді лікар дозволив Арнольду продовжити бій, але на 11-й чемпіонський раунд український боксер вже не вийшов. Наставник вирішив не ризикувати здоров'ям свого підопічного та зняв його із двобою.

Єдиний представник України, який покращив свою позицію, став Карен Чухаджян, підійнявшись у топ-3.

Що далі чекає на Усика?

  • Така відмова від поясу дала Усику змогу втекти від неприбуткового бою проти Фабіо Вордлі. Боксери можуть зійтись у ринзі лише у випадку, якщо українець захоче повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.

  • При цьому видання The Sun повідомило, що такий крок від Олександра наблизив його до трилогії із Тайсоном Ф'юрі.

  • Цікаво, що британські журналісти негативно відреагували на рішення про відмову від титулу українця. Британці вважають, що Усик затягнув із цим рішенням, підставивши світовий бокс і зокрема Джозефа Паркера.

  • Також йому приписували битву із Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Але останній вже відмовився від двобою із Френком Санчесом, яка могла його знову звести із Усиком.

  • Була інформація, що Усик може втратити ще один чемпіонський пояс. Мова йде про WBC, де тимчасовим чемпіоном є німець Агіт Кабаєл.